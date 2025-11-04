One Piece | Cole Escola sarà il teatrale assassino Bon Clay nella stagione 3

Primo ingresso nel cast della terza stagione di One Piece: l'attore non binario Cole Escola sarà Bon Clay, uno dei personaggi più amati dai fan del manga e dell'anime.

OFFICIEL : Cole Escola interprétera le formidable Bonclay dans la série One Piece Netflix - X Vai su X

21 anni fa debuttava l'arco più discusso di One Piece, una parentesi criticata che ancora oggi divide i fan dell'anime. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-21-anni-debuttava-peggiori-archi-anime-838529.html?utm_medium=Social&utm_source=Faceb - facebook.com Vai su Facebook

