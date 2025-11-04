One Piece | Cole Escola sarà il teatrale assassino Bon Clay nella stagione 3

Comingsoon.it | 4 nov 2025

Primo ingresso nel cast della terza stagione di One Piece: l'attore non binario Cole Escola sarà Bon Clay, uno dei personaggi più amati dai fan del manga e dell'anime. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

