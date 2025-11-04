Il fenomeno One Piece live-action di Netflix è pronto a tornare, ma le sorprese non finiscono con la prossima stagione. Dopo l’enorme successo del debutto, la serie basata sul celebre manga di Eiichiro Oda è stata rinnovata per ben due nuove stagioni, e la produzione è già in pieno svolgimento! Mentre i fan attendono l’arrivo della seconda stagione, Netflix ha già rivelato un entusiasmante annuncio di casting per la Stagione 3, scatenando l’entusiasmo della community. Cole Escola è Bon Clay: La rivelazione per la Stagione 3 di One Piece. A master of performance and precision! A theatrical assassin who turns combat into art, Bon Clay is as dangerous as they are dazzling! Welcome Cole Escola to One Piece Season 3! pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - One Piece: Cole Escola sarà Bon Clay nella terza stagione della serie Netflix!