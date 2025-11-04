One Piece | Cole Escola nel cast della Stagione 3

Mentre i fan attendono l’arrivo su Netflix della seconda stagione, la serie live-action One Piece si lancia verso il casting della terza. Deadline questa mattina ha confermato che il vincitore di un Tony Award “ Cole Escola ” si è aggiunto al cast della terza stagione, il suo ruolo sarà quello di Bon Clay (alias Bentham, alias Mr. 2 Bon Kurei), personaggio molto amato nel manga originale firmato da Eiichiro Oda. Bon Clay è un maestro di performance e precisione, tanto pericoloso quanto abbagliante: un assassino teatrale che trasforma il combattimento in arte. E’ noto per il suo balletto sgargiante e il suo look ispirato ai cigni, inizia come cattivo prima di fare amicizia con Rufy e la banda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

