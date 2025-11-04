One Piece 3 ha trovato l' interprete di Bon Clay | Netflix ha scelto chi sarà l' alleato di Luffy

Uno dei personaggi più amati dai fan irromperà nella terza stagione della serie Netflix con tutta la sua carica trasgressiva: ecco chi sarà a interpretarlo. Mancano ancora parecchi mesi all'uscita della seconda stagione di One Piece, ma la produzione della serie live-action Netflix si porta avanti col casting di uno dei personaggi più amati dai fan che farà la sua comparsa nella terza stagione. Secondo Deadline, Bon Clay, alias Mr. 2 Bon Kurei, apparirà nella terza stagione e a interpretarlo sarà l'attore Cole Escola. Forte di un solido background teatrale, Escola è apparso in serie tv quali Nurse Jackie, Difficult People e Mozart in the Jungle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

