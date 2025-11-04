One Piece 3 ha trovato l' interprete di Bon Clay | Netflix ha scelto chi sarà l' alleato di Luffy
Uno dei personaggi più amati dai fan irromperà nella terza stagione della serie Netflix con tutta la sua carica trasgressiva: ecco chi sarà a interpretarlo. Mancano ancora parecchi mesi all'uscita della seconda stagione di One Piece, ma la produzione della serie live-action Netflix si porta avanti col casting di uno dei personaggi più amati dai fan che farà la sua comparsa nella terza stagione. Secondo Deadline, Bon Clay, alias Mr. 2 Bon Kurei, apparirà nella terza stagione e a interpretarlo sarà l'attore Cole Escola. Forte di un solido background teatrale, Escola è apparso in serie tv quali Nurse Jackie, Difficult People e Mozart in the Jungle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
No...non ho ancora trovato il mouse, ma meglio tardi che mai! Vero? -@fofo_physeter #DROPTHEUROUGE #sbs113 #onepiece - facebook.com Vai su Facebook
One Piece – Stagione 3 ingaggia la prima nuova star nel cast - Scopri chi si unisce al cast di One Piece 3: la prima nuova star entra nella ciurma nella prossima stagione Netflix. Secondo cinefilos.it
One Piece – Stagione 2: rinnovo, cast, trama e tutto quello che sappiamo - Scopri tutto su One Piece 2: dal rinnovo ufficiale al cast, la trama e le novità della nuova stagione live- Da cinefilos.it
One Piece: 3 frutti del diavolo che meritano più spazio nella saga finale - One Piece entra nella saga finale: nuovi focus sui potenti frutti Mero Mero, Foco Foco e Gura Gura, decisivi nelle prossime battaglie globali. anime.everyeye.it scrive