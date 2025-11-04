Omicidio Veroneseconfessa uomo dell' ex

16.15 Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte dello scorso 23 ottobre a Collegno,nel Torinese. Il 40enne fermato ieri ha confessato:"L'ho ucciso io". L'uomo era legato sentimentalmente all' ex moglie della vittima.Alla base dell' omicidio ci sarebbero i dissidi tra la vittima e l'ex moglie sull'affidamento dei figli della coppia. Il presunto assassino, incappucciato, lo ha colpito più di dieci volte con un coltello. Il fermo è stato effettuato grazie all'analisi delle celle del suo telefono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it