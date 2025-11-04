Omicidio Rambo Bolzoni | nella casa di zio e nipote tracce di dna della vittima

Lodi – Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per l’omicidio di Roberto “RamboBolzoni, il sessantenne lodigiano trovato senza vita nella sua auto il 18 febbraio scorso in piazza Omegna, a Lodi. Alla sbarra Roberto Zuccotti, 48 anni residente a Crespiatica, e Andrea Gianì, 30enne residente in via Luigi Bay a Lodi, rispettivamente zio e nipote accusati entrambi di omicidio volontario aggravato e rapina aggravata dall’uso di un coltello (mai rinvenuto). L’udienza, servita soprattutto a definire gli aspetti preliminari del procedimento, ha permesso alla Corte di prenedere atto e confermare la lista dei 68 testimoni presentata dalle parti, tra consulenti tecnici, investigatori, esperti forensi e civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

