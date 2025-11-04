Omicidio Rambo Bolzoni | nella casa di zio e nipote tracce di dna della vittima

Lodi – Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per l’omicidio di Roberto “Rambo” Bolzoni, il sessantenne lodigiano trovato senza vita nella sua auto il 18 febbraio scorso in piazza Omegna, a Lodi. Alla sbarra Roberto Zuccotti, 48 anni residente a Crespiatica, e Andrea Gianì, 30enne residente in via Luigi Bay a Lodi, rispettivamente zio e nipote accusati entrambi di omicidio volontario aggravato e rapina aggravata dall’uso di un coltello (mai rinvenuto). L’udienza, servita soprattutto a definire gli aspetti preliminari del procedimento, ha permesso alla Corte di prenedere atto e confermare la lista dei 68 testimoni presentata dalle parti, tra consulenti tecnici, investigatori, esperti forensi e civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

