Omicidio Rambo Bolzoni | nella casa di zio e nipote tracce di dna della vittima
Lodi – Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per l’omicidio di Roberto “Rambo” Bolzoni, il sessantenne lodigiano trovato senza vita nella sua auto il 18 febbraio scorso in piazza Omegna, a Lodi. Alla sbarra Roberto Zuccotti, 48 anni residente a Crespiatica, e Andrea Gianì, 30enne residente in via Luigi Bay a Lodi, rispettivamente zio e nipote accusati entrambi di omicidio volontario aggravato e rapina aggravata dall’uso di un coltello (mai rinvenuto). L’udienza, servita soprattutto a definire gli aspetti preliminari del procedimento, ha permesso alla Corte di prenedere atto e confermare la lista dei 68 testimoni presentata dalle parti, tra consulenti tecnici, investigatori, esperti forensi e civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Ricercato per un omicidio del 2024: arrestato La polizia di Oristano ha trovato l’uomo a Elmas dove si trovava sotto falso nome Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook
Il Dna di Bolzoni trovato in casa dei due indiziati dell’omicidio - LODI Processo al via lunedì, la vedova del 60enne ucciso in piazza Omegna e la sorella si sono costituite parte civile ... Segnala ilcittadino.it
Omicidio Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento la compagna di Ragnedda: “Ripulito il sangue in casa” - Ma intanto salgono a due gli indagati per favoreggiamento con l'accusa di aver aiutato Emanuele Ragnedda nei giorni successivi all'omicidio di Cinzia ... Da quotidiano.net