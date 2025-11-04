Omicidio Marco Veronese arrestato killer 49enne Michele Nastri attuale compagno della ex lui confessa | Sono stato io volevo discutere dei figli

Michele Nicastri, residente nel quartiere Parella di Torino, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo corso Francia e via Sabotino. Le registrazioni hanno permesso agli inquirenti di ricostruire l’arrivo del killer, la sua aggressione all’impren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Marco Veronese, arrestato killer 49enne Michele Nastri attuale compagno della ex, lui confessa: “Sono stato io, volevo discutere dei figli”

Approfondisci con queste news

È stato fermata una persona per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno la notte del 23 ottobre scorso. […] L’uomo fermato ha confessato. È l’incappucciato di cui ha parlato la testimone, che aveva assistito al delitt - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio di Marco Veronese a Collegno: movente familiare dietro il delitto, l'assassino confessa - Omicidio Marco Veronese: arrestato un uomo che ha ammesso l’aggressione a Collegno, innescata da conflitti familiari e dispute sull’affidamento dei figli. Segnala notizie.it

È stato arrestato un uomo per l’omicidio dell’imprenditore Marco Veronese, avvenuto a Collegno - Martedì i carabinieri hanno arrestato un uomo per l’omicidio di Marco Veronese, imprenditore di 39 anni che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre era stato accoltellato a Collegno, vicino a Torino. Da ilpost.it

Marco Veronese's murder in Collegno: family motive behind the crime, the killer confesses - Omicidio Marco Veronese: arrestato un uomo che ha ammesso l’aggressione a Collegno, innescata da conflitti familiari e dispute sull’affidamento dei figli. Come scrive notizie.it