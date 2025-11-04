Omicidio Giulia Cecchetin per Turetta si decide sulla crudeltà | quando si terrà l’udienza decisiva

La prossima settimana la Corte d’Appello di Venezia è chiamata a decidere se aggiungere l’aggravante della crudeltà alla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin. L’imputato ha rinunciato al proprio appello, accettando la pena inflitta in primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

