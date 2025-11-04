Omicidio di Marco Veronese c' è un fermo Il killer legato alla ex della vittima
Arriva a un punto di svolta l'inchiesta sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore, titolare di una ditta di sistemi di allarmi e videosorveglianza di 39 anni assassinato nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia Torino. Secondo una nota della procura di Torino, un uomo è stato infatti arrestato ed avrebbe già confessato. Sembra che l'omicida fosse legato sentimentalmente all' ex compagna di Marco Veronese. Da qui il probabile movente. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono arrivati ad individuare l'omicida, fuggito dopo il delitto, "grazie all'acquisizione ed all'attento esame da parte dei carabinieri delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
