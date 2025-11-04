Omicidio di Marco Veronese c' è un fermo Il killer legato alla ex della vittima

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a un punto di svolta l'inchiesta sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore, titolare di una ditta di sistemi di allarmi e videosorveglianza di 39 anni assassinato nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia Torino. Secondo una nota della procura di Torino, un uomo è stato infatti arrestato ed avrebbe già confessato. Sembra che l'omicida fosse legato sentimentalmente all' ex compagna di Marco Veronese. Da qui il probabile movente. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono arrivati ad individuare l'omicida, fuggito dopo il delitto, "grazie all'acquisizione ed all'attento esame da parte dei carabinieri delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

omicidio di marco veronese c 232 un fermo il killer legato alla ex della vittima

© Ilgiornale.it - Omicidio di Marco Veronese, c'è un fermo. "Il killer legato alla ex della vittima"

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio marco veronese cOmicidio di Marco Veronese, c'è un fermo. "Il killer legato alla ex della vittima" - La notte del 22 ottobre si era presentato incappucciato e armato per uccidere Veronese ... Segnala ilgiornale.it

omicidio marco veronese cOmicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. Era legato all’ex compagna della vittima - Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti del 40enne dalle telecamere e dalle cellule telefoniche ... quotidiano.net scrive

omicidio marco veronese cOmicidio di Marco Veronese a Collegno, svolta nelle indagini: fermato un uomo a Torino - L’uomo è sospettato di aver ucciso l’imprenditore di 39 anni, colpito con oltre dieci coltellate a Collegno nella notte del 23 ottobr ... Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marco Veronese C