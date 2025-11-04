Omicidio di Marco Veronese a Collegno | un arrestato è il nuovo fidanzato dell' ex compagna della vittima

Un italiano di 49 anni residente a Torino è stato arrestato nella notte di oggi, martedì 4 novembre 2025, dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Rivoli per l'omicidio di Marco Veronese, il 39enne ucciso con numerose coltellate sotto casa all'incrocio tra corso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Parla la donna che dalla finestra della sua abitazione ha assistito all'omicidio del 39enne titolare di una ditta che si occupa di videosorveglianza: «Marco aveva una voce affannata, è ancora riuscito a dire "oh mio Dio"» - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. Era legato all’ex compagna della vittima - Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti del 40enne dalle telecamere e dalle cellule telefoniche ... Segnala quotidiano.net

Omicidio di Marco Veronese, c'è un fermo. "Il killer legato alla ex della vittima" - La notte del 22 ottobre si era presentato incappucciato e armato per uccidere Veronese ... Da ilgiornale.it

Torino, fermato un uomo per l’omicidio di Collegno: ha confessato il delitto - C'è un fermato per l'omicidio di Marco Veronese, il 39enne ucciso a Collegno, alle porte di Torino, nella notte del 23 ottobre. Lo riporta lapresse.it