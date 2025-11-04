Omicidio di Marco Veronese a Collegno | il killer ha confessato Era legato all’ex compagna della vittima

Torino, 4 novembre 2025 – “L’ho ucciso io”. Ha confessato il 40enne fermato ieri per l' omicidio di Marco Veronese, il 39enne accoltellato per strada da un uomo incappucciato che, ora, ha un volto: l’uomo era legato sentimentalmente all' ex compagna della vittima. Una storia di gelosie e ossessioni culminate in un’aggressione violentissima: 12 coltellate letali. È accaduto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Veronese, titolare di una ditta di sistemi di allarme e videosorveglianza, viveva proprio a Collegno, a casa dei genitori, dove era tornato dopo la separazione, a pochi metri dal luogo in cui è stato ucciso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

