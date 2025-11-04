Omicidio di Marco Veronese a Collegno fermato un uomo legato alla ex della vittima | ha confessato

Il quarantenne avrebbe confessato di aver ucciso Marco Veronese a Collegno: incastrato dalle immagini della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

