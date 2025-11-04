Omicidio di Marco Veronese a Collegno fermato un uomo legato alla ex della vittima | ha confessato

Il quarantenne avrebbe confessato di aver ucciso Marco Veronese a Collegno: incastrato dalle immagini della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marco Veronese a Collegno, fermato un uomo legato alla ex della vittima: ha confessato

Parla la donna che dalla finestra della sua abitazione ha assistito all'omicidio del 39enne titolare di una ditta che si occupa di videosorveglianza: «Marco aveva una voce affannata, è ancora riuscito a dire "oh mio Dio"» - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. Era legato all’ex compagna della vittima - Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti del 40enne dalle telecamere e dalle cellule telefoniche ... Riporta quotidiano.net

Omicidio di Marco Veronese, c'è un fermo. "Il killer legato alla ex della vittima" - La notte del 22 ottobre si era presentato incappucciato e armato per uccidere Veronese ... Come scrive ilgiornale.it

Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato - C'è un fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Secondo tg24.sky.it