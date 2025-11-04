Omicidio di Loreto nuovi accertamenti della Procura | disposto esame antropometrico
ANCONA –Nuovi accertamenti sull'omicidio di Loreto. La Procura ha disposto un esame antropometrico sull'uomo sospettato del delitto, il 37enne Matteo Borrelli. Sarebbe stato lui, secondo la pubblica accusa, a uccidere Ettore Alessandro Sorrentino, 45 anni, di Castelfidardo. Sorrentino è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Crollo alla Torre de' Conti, dopo la morte dell'operaio l'indagine della procura di Roma è per omicidio colposo - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Loreto, per Sorrentino celebrati funerali in forma privata - La famiglia ha scelto il riserbo. Secondo msn.com