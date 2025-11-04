Omicidio di Loreto nuovi accertamenti della Procura | disposto esame antropometrico

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA –Nuovi accertamenti sull'omicidio di Loreto. La Procura ha disposto un esame antropometrico sull'uomo sospettato del delitto, il 37enne Matteo Borrelli. Sarebbe stato lui, secondo la pubblica accusa, a uccidere Ettore Alessandro Sorrentino, 45 anni, di Castelfidardo. Sorrentino è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

