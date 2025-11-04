Omicidio di Giuseppe Di Dio la madre di Giacomo Frasconà chiede scusa e difende il marito
‘Sono addolorata, gli sono vicina come mamma’. Capizzi è una comunità ferita e sconvolta dopo la morte di Giuseppe Di Dio, il ragazzo di 16 anni ucciso per errore durante una sparatoria avvenuta davanti a un bar del centro storico. A parlare pubblicamente è stata la madre di Giacomo Frasconà, il ventenne accusato di aver premuto il grilletto: parole di dolore, ma anche di difesa verso la sua famiglia. Le parole della madre dell’aggressore: “Secondo voi un padre accompagna il figlio a farsi 30 anni’. «Chiedo scusa, sono addolorata, non ho parole. Gli sono vicina come mamma». Con queste frasi, pronunciate al Tg1, la madre di Giacomo Frasconà ha chiesto perdono alla famiglia di Giuseppe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
