Omicidio Cumani Amri nega tutto | Non ho ucciso Hekuran e non avevo un coltello

Nega di aver avuto un coltello con sé, di aver colpito a morte il 23enne Hekuran Cumani, afferma di aver lasciato il piazzale, sì dopo aver litigato, ma dove nessuno era stato colpito, tanto meno morto.L'interrogatorio"Non l’ho ucciso io e non avevo un coltello". È questa la linea difensiva di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

quotidianodellumbria.it/cronaca/omicid… Omicidio Cumani, il 21enne arrestato nega ogni accusa: “Non ho ucciso nessuno” - X Vai su X

Omicidio Cumani, l’aggressore nascosto per paura di ritorsioni albanesi - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Cumani, l’accusato nega tutto-Daily 4 novembre - Nella puntata di oggi apriamo con gli ultimi aggiornamenti sull’omicidio Cumani. Come scrive umbria24.it

Omicidio Cumani, Amri nega tutto: “Non l’ho ucciso, non avevo un coltello” - Si è difeso così Yassin Hassen Amri, 21 anni, durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi martedì mattina davanti al giudice. Da veratv.it

Omicidio Cumani, Amri nega ogni responsabilità: "Non l'ho ucciso io" - Davanti al gip di Perugia ha affermato che era nel parcheggio dove c'è stato il delitto del giovane di Fabriano, ma ha sostenuto di non aver preso parte alla rissa ... Come scrive rainews.it