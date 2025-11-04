Omicidio Boscoreale i due fermati si difendono | Abbiamo sparato alla cieca Non volevamo uccidere

Una vendetta a seguito di una lite avvenuta pochi giorni prima. Ci sarebbe questo dietro l’omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a Boscoreale nella notte tra l’1 e il 2 novembre. I due fermati, Antonio Bruzzese e Giuseppe Esposito, 23 e 18 anni, entrambi di Torre Annunziata, che hanno confessato l’omicidio e hanno raccontato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Boscoreale, i due fermati si difendono: “Abbiamo sparato alla cieca. Non volevamo uccidere”

