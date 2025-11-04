Omicidio a Collegno | confessa il killer di Marco Veronese

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’imprenditore 39enne accoltellato a morte nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Marco Veronese, imprenditore di 39 anni di Collegno, Torino, è stato ucciso a coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Dopo giorni di indagini serrate, il sospettato – un uomo di 40 anni – ha confessato l’omicidio davanti agli inquirenti. La ricostruzione dell’omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto assassino sarebbe arrivato sul luogo del delitto a bordo di un veicolo. Il tragitto è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza – pubbliche e private – presenti lungo il percorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Collegno: confessa il killer di Marco Veronese

Contenuti che potrebbero interessarti

È stato fermata una persona per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate a Collegno la notte del 23 ottobre scorso. […] L’uomo fermato ha confessato. È l’incappucciato di cui ha parlato la testimone, che aveva assistito al delitt Vai su Facebook

Omicidio di Collegno, spunta la pista di una vendetta per le telecamere installate dalla vittima - la Repubblica - X Vai su X

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: il killer ha confessato. È il fidanzato della ex compagna - L’imprenditore 39enne è stato ucciso con 12 coltellate per strada a Collegno (Torino). Da quotidiano.net

Marco Veronese ucciso a coltellate, il killer confessa: è il fidanzato dell'ex compagna - L'imprenditore, 39 anni, è stato ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre sotto casa dei genitori a Collegno ... Lo riporta today.it

Omicidio di Collegno, il tabaccaio del quartiere: "Marco? Un buono, impossibile che qualcuno lo volesse morto" - Identificato e fermato il killer incappucciato di cui ha parlato la testimone che vide il delitto dal balcone di casa: è un ingegnere incensurato ... Scrive lastampa.it