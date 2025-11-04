Oltre il velo del Mondo di Pasquale Ciboddo | poesia contro il progresso disumanizzante
Nel suo nuovo libro, Pasquale Ciboddo canta la Sardegna contadina e denuncia l’alienazione del mondo moderno. Recensione di Enzo Concardi. Le trasformazioni sociali, economiche, culturali e i passaggi storici di civiltà, hanno sempre creato nel corso dei secoli epoche di transizione nelle quali erano presenti contemporaneamente i caratteri del mondo che stava tramontando e quelli della nuova società che stava avanzando. Così è stato, esemplificando, il tempo del Petrarca tra fine del Medio Evo ed avvento del Rinascimento: nelle opere del poeta e filologo aretino riconosciamo infatti la presenza di aneliti religiosi da un lato, e di studi linguistici ed espressioni poetiche tipiche dell’Umanesimo dall’altro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
