oltre 170mila clienti per intesa in romania

A poco più di un anno dall'acquisizione di First Bank, Intesa Sanpaolo ha completato la fusione per incorporazione della banca nella propria controllata, Intesa Sanpaolo Bank Romania. Il gruppo guidato da Carlo Messina ha infatti ottenuto l'approvazione della Banca Nazionale di Romania e l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Da oggi, quindi, i due istituti opereranno sotto un unico marchio, rafforzando la posizione della banca nel mercato locale e segnando una nuova tappa nella strategia di crescita e investimento di Intesa in Europa centro - orientale. I clienti della banca che nasce a valle della fusione, potranno beneficiare di una rete che conta 58 filiali e oltre 700 sportelli bancomat e terminali multifunzionali nelle reti Intesa Sanpaolo Bank Romania ed Euronet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
