Olejniczak | Tortona il limite è il cielo Il mio semigancio? Mi viene naturale ma ci lavoro
A colloquio col centro polacco del Derthona, il migliore in A per rimbalzi d'attacco e percentuale da due punti: "Il primato ci rende ancora più affamati". E sul suo tiro tipico: "Solo ripetendo quel movimento puoi riuscire a farlo diventare quasi automatico. E ora provo a migliorare con la mano sinistra.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Il semigancio di Olejniczak e la tripla di Flagg tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews della sfida tra Tortona e Napoli #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Il semigancio di Olejniczak e la tripla di Flagg tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews della sfida tra Tortona e Napoli #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Tortona, il nuovo lungo è Dominik Olejniczak - Prossimo a compiere 29 anni, Olejniczak è un pivot di 213 cm d’altezza per 118 kg, reduce da un ... Riporta sportmediaset.mediaset.it