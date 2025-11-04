Oleg Antonov | I giovani oggi hanno più fame e grinta Prima si ascoltavano di più i vecchi

Oleg Antonov è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Volley Night, il programma che segue le vicende dei campionati pallavolisti italiani sul canale YouTube di OA Sport. Una carriera lunghissima quella dello schiacciatore russo, ma naturalizzato italiano, e che prosegue tuttora con la maglia di Taranto in A2. Tantissimi gli anni da protagonista con i club, ma non solo, visto che ha fatto parte della Nazionale capace di arrivare all’argento olimpico alle Olimpiadi di Rio 2016. L’ex nazionale azzurro parla proprio della sua attuale esperienza a Taranto: “Abbiamo cominciato la stagione con una sconfitta in trasferta, mentre l’ultima giocata in casa abbiamo vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Oleg Antonov: “I giovani oggi hanno più fame e grinta. Prima si ascoltavano di più i vecchi”

Leggi anche questi approfondimenti

| I numeri della 2a Giornata di Serie A2: record e curiosità | Per Oleg Antonov toccata quota 200 ace in tutte le competizioni #MondoRossoBlù #MRB - X Vai su X

| I numeri della 2a Giornata di Serie A2: record e curiosità | Per Oleg Antonov toccata quota 200 ace in tutte le competizioni #MondoRossoBlù #MRB - facebook.com Vai su Facebook

Oleg Antonov: “I giovani oggi hanno più fame e grinta. Prima si ascoltavano di più i vecchi” - Oleg Antonov è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di Volley Night, il programma che segue le vicende dei campionati pallavolisti italiani sul canale ... Riporta oasport.it