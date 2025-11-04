Okasa vittoria e lunga pausa Si pensa alla Supercoppa
La testa è già al 13 dicembre. Al PalaBadiali. Quando andrà in scena la Supercoppa tra Okasa Falconara e Bitonto. Ma prima una vittoria che fa morale, quella sul Molfetta, in terra pugliese, a firma Elpidio (tripletta e mvp dell’incontro), Ferrara, Colucci e Pereira. Una vittoria che si aggiunge alle altre quattro per un terzo posto a quindici punti, a sei lunghezze dalla prima CMB Futsal Team e a tre dalla seconda Women Roma, le uniche due formazioni con le quali le citizens non hanno raccolto punti. Dopo sette giornate, al di là dei risultati, come reputa, miss Giulia Domenichetti, il cammino delle sue ragazze? Si immaginava esattamente quello che ha visto fino a questo momento? "Mi aspettavo delle difficoltà iniziali, visti i tanti cambiamenti e un roster nuovo, siamo state brave a mascherarle e a portare comunque a casa buone prestazioni e risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
