La caduta in studio prima dell'inizio dell'intervista è solo l'antipasto di ciò che i telespettatori vedranno a Belve, nella puntata di martedì 4 novembre, durante l'ospitata di Iva Zanicchi. L'Aquila di Ligonchio è tra le protagoniste più attese della seconda puntata del programma di Francesca Fagnani e le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulle risposte da "belva" date alla padrona di casa stanno già catturando l'attenzione. Dai guai con il fisco alla presunta rivalità con Mina fino allo sketch della pipì (Sono stata una grande attrice, ho convinto tutti"), Iva Zanicchi ha risposto senza freni inibitori alle domande pungenti di Fagnani, il tutto condito da battute e ironia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ok il prezzo è giusto? Senza di me sarà un flop tremendo"

