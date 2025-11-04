Ogni figlio è un figlio unico Francesca Valla | impariamo a dire di no

LA PRESENTAZIONE. Madri e professioniste, Francesca Valla e Cristina Parodi si sono confrontate sui rispettivi stili genitoriali, di fronte a una numerosa platea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Ogni figlio è un figlio unico», Francesca Valla: impariamo a dire di no

News recenti che potrebbero piacerti

Francesca Valla – Ogni figlio è un figlio unico Martedì 4 novembre, ore 18.00 Libreria Legami, Concept Store Bergamo (1° piano) Continuano i nostri incontri letterari! Questo mese avremo con noi Francesca Valla, pedagogista, autrice e volto amato dell - facebook.com Vai su Facebook

«Ogni figlio è un figlio unico», Francesca Valla: impariamo a dire di no - Madri e professioniste, Francesca Valla e Cristina Parodi si sono confrontate sui rispettivi stili genitoriali, di fronte a una numerosa platea. Secondo ecodibergamo.it

«Ogni figlio è unico, non una proiezione. Il no? Un atto d’amore» - Francesca Valla, insegnante e volto noto di «Sos tata» il 4 novembre presenta il suo libro alla libreria «Legami». Secondo ecodibergamo.it

Crescere figli in Italia è un lusso: per ogni figlio servono quasi 160mila euro e le spese aumentano con l’età - 000 euro, soprattutto per prodotti per la prima infanzia, nido o babysitter, lettini e passeggini. Segnala fanpage.it