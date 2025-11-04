Più di un milione di newyorkesi si recheranno oggi alle urne per eleggere il prossimo sindaco della Grande Mela in una sfida molto avvincente senza esclusione di colpi tra i dem e di impatto nazionale. I seggi elettorali nei cinque distretti apriranno alle 6 del mattino (le 12 in Italia) e saranno aperti fino alle 21: gli elettori sceglieranno tra il candidato democratico di sinistra Z ohran Mamdani,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oggi la grande sfida per il sindaco di New York, seggi aperti dalle 6 alle 21