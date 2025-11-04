Oggi in TV 4 novembre | UeD con Martina Ciro e Gianmarco La notte nel cuore stasera

Oggi in TV tornano in onda alcuni degli appuntamenti preferiti del pubblico. In particolare, su Canale 5, nel pomeriggio viene trasmessa una puntata speciale di Uomini e Donne, che vede protagonisti Martina De Ioannon, Giannmarco Steri e Ciro Solimeno. In prima serata, invece, subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna di Gerry Scotti, va in onda una nuova puntata de La notte nel cuore. Le anticipazioni segnalano nuovi colpi di scena e momenti di grande tensione per i protagonisti della serie TV turca. Ma vediamo insieme cosa accade. Uomini e Donne oggi: anticipazioni 4 novembre 2025. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Oggi in TV 4 novembre: UeD con Martina, Ciro e Gianmarco, La notte nel cuore stasera

