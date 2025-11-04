Storico vescovo di Milano, San Carlo Borromeo fu un pastore tanto amato per le sue grandi doti di carità e per la sua fede. Aveva un segreto per portare le anime a Dio. Fu vescovo di Milano e poi cardinale, San Carlo Borromeo, che si ricorda oggi 4 novembre, è una figura molto importante nella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 4 novembre, San Carlo Borromeo: il vescovo amato e il suo segreto per conquistare le anime