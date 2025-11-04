Oggi 4 novembre San Carlo Borromeo | il vescovo amato e il suo segreto per conquistare le anime
Storico vescovo di Milano, San Carlo Borromeo fu un pastore tanto amato per le sue grandi doti di carità e per la sua fede. Aveva un segreto per portare le anime a Dio. Fu vescovo di Milano e poi cardinale, San Carlo Borromeo, che si ricorda oggi 4 novembre, è una figura molto importante nella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ACCADDE OGGI Il 3 novembre del 2020 a #Casalnuovo (NA venne ucciso il 19enne Simone Frascogna. #Vittima della #criminalità. È stato accoltellato perché stava avendo la meglio in una colluttazione contro alcuni ragazzi che avevano causato la lite, sfoci - facebook.com Vai su Facebook
Oggi 4 novembre, San Carlo Borromeo: il vescovo amato e il suo segreto per conquistare le anime - San Carlo Borromeo, il vescovo amato per la sua grande carità, il "segreto" per conquistare le anime, non un mistero, ma una pratica concreta. Secondo lalucedimaria.it
San Carlo Borromeo, 4 novembre 2025/ Oggi si ricorda l’arcivescovo di Milano che riformò la Chiesa - Tutti gli anni, il 4 novembre, la Chiesa celebra San Carlo Borromeo che fu arcivescovo di Milano e grande riformatore della Chiesa col Concilio di Trento. Si legge su ilsussidiario.net
Commento al Vangelo di oggi 4 novembre 2025: Lc 14,15-24 - Meditiamo il Vangelo del 4 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Secondo lalucedimaria.it