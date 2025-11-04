Ofri Arad pronto alla sfida contro l’Inter | Un centrocampo così ce l’hanno in poche in Europa Barella il mio preferito Vi svelo il nostro segreto Se dovessimo batterli vi faccio questa promessa

Inter News 24 Il centrocampista del Kairat Almaty, Ofri Arat, ha voluto dire la sua alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter Kairat Almaty, il centrocampista israeliano della squadra kazaka, Ofri Arat, ha parlato così IL VIAGGIO – « All’inizio è stato uno shock. Da Milano ci si impiega meno ad andare a New York, ma il club è organizzato: siamo arrivati con un jet privato dove c’è tutto lo staff. Hanno pensato a tutto. Il problema, oltre lo stress, sono gli imprevisti ». IL NOSTRO SEGRETO? – « Essere ‘affamati’. Nessuno è come noi: né il Pafos, che ha una proprietà ricca, né il Bodo, ormai una realtà. 🔗 Leggi su Internews24.com

