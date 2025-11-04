Ofelia Passaponti in tv è co-conduttrice con Amadeus a La Corrida

Siena, 4 novembre 2025 – La corona l’ha consegnata ormai da alcune settimane archiviando un anno che è stato bellissimo e molto intenso. Ma per Ofelia Passaponti è l’ora di guardare lontano, con l’obiettivo di entrare a far parte in pianta stabile del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento che la affascina. Ofelia Passaponti, la ragazza senese che ha vinto il titolo di Miss Italia 2024, torna tra pochi giorni in Tv e da protagonista. Sarà ancora al fianco di Amadeus sulla Nove ne “ La Corrida ”, lo storico format televisivo lanciato nel 1968 da Corrado Mantoni. Lo scorso anno, poche settimane dopo la proclamazione, fu una graditissima sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

