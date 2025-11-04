Octay Stroici l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie di Torre dei Conti Ultimi istanti | le urla la speranza e poi la morte

Roma, 4 novembre 2025 – Un filo di speranza, anche se flebile, aveva fatto pensare fino all’ultimo istante che il 66enne Octay Stroici potesse farcela a sopravvivere al devastante crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. Un lungo e terribile inferno fatto di paura, urla disperate e il respiro sempre più spezzato dalla pochissima aria soffocante, la polvere, l’opprimente consapevolezza di essere intrappolato sotto cumuli di pietre, cemento e ferro. Ma l’ operaio romeno ha continuato a sperare di uscire vivo da quella trappola mortale. E con lui ha sperato la moglie – che ha seguito per tutto il giorno le complesse operazioni di estrazione – i medici e i soccorritori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie di Torre dei Conti. Ultimi istanti: le urla, la speranza e poi la morte

Contenuti che potrebbero interessarti

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti a Roma. L'uomo è morto in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook

Cordoglio per la scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie dopo il crollo alla Torre dei Conti. Un pensiero di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi. Grazie ai soccorritori, ai 140 vigili del fuoco impegnati senza sosta nel tentativo di salv - X Vai su X

Octay Stroici, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie di Torre dei Conti. Ultimi istanti: le urla, la speranza e poi la morte - Il 66enne romeno era stato estratto vivo dal crollo ai Fori Imperiali di Roma, ma le sue condizioni fisiche precarie sono precipitate fino all’arresto cardiocircolatorio. Da quotidiano.net

Roma – Morto Octay Stroici, l’operaio coinvolto nel crollo della Torre dei Conti (VIDEO) - Il 66enne era stato estratto vivo dai vigili del fuoco ma è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico Umberto I ROMA – Non ce l’ha fatta Octay Stroici, ... Riporta etrurianews.it

Octay Stroici, è morto l'operaio rimasto intrappolato per 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti - Quando è stato recuperato era vivo, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Secondo today.it