Octay Stroici | l’operaio del crollo della Torre dei Conti è morto Le ipotesi sul cedimento | Un errore nei lavori
Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, è morto all’ospedale Umberto I. L’uomo è arrivato al pronto soccorso alle ore 23.05 in arresto cardiocircolatorio. I sanitari lo hanno sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa un’ora. La ripresa dell’attività cardiaca spontanea non è riuscita. «Nonostante i tentativi effettuati il decesso è stato constatato a mezzanotte e 20 », conclude l’ospedale. Ora si indaga sul cedimento. Con il sospetto di un errore, una leggerezza – o una catena di valutazioni errate – nelle lavorazioni preliminari per l’adeguamento della struttura. 🔗 Leggi su Open.online
