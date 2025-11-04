Octay Stroici è morto l' operaio rimasto intrappolato per 11 ore tra le macerie della Torre dei Conti
Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Adesso c'è un'inchiesta. 🔗 Leggi su Today.it
