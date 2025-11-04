Octay Stroici è morto dopo il crollo della Torre dei Conti Il cordoglio di Meloni
Non ce l'ha fatta Octay Stroici, 66 anni, rumeno di Suceava, l'operaio liberato dopo undici ore dalle macerie provocate dal crollo parziale, verificatosi ieri mattina alle 11.20, della Torre dei Conti a due passi dal Colosseo. L'uomo è infatti giunto alle 23.05 al pronto soccorso del policlinico Umberto I già in arresto cardiocircolatorio. Stroici è stato sottoposto per circa un'ora a una serie di manovre di rianimazione cardiopolmonare che, secondo quanto riferito dal personale del 118, erano già state avviate sul luogo del crollo. Non è bastato. A mezzanotte e 20 è stata quindi fissata l'ora del decesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
