Octay Stroici chi era l' operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma | vacanze e feste in Puglia dove vive la figlia

Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. L'uomo è arrivato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: vacanze e feste in Puglia dove vive la figlia

Il 66enne, Octay Stroici, era stato portato al policlinico Umberto I in gravissime condizioni. Due i cedimenti che hanno interessato la struttura in ristrutturazione. La seconda valanga di calcinacci ha investito la squadra dei Vigili del fuoco che era sul posto per pr - facebook.com Vai su Facebook

Cordoglio per la scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie dopo il crollo alla Torre dei Conti. Un pensiero di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi. Grazie ai soccorritori, ai 140 vigili del fuoco impegnati senza sosta nel tentativo di salv - X Vai su X

Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale - Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Scrive msn.com

Octay Stroici, romeno di Suceava. Operaio esperto e coraggioso - Era originario di Suceava, in Romania, e viveva alla periferia di Roma. huffingtonpost.it scrive

Chi era Octay Stroici, l'operaio 66enne morto per il crollo della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay, solo 66 anni, rimasto intrappolato mentre faceva quello che aveva fatto sempre per vivere, e cioè lavorare, travolto - Lo riporta msn.com