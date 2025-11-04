Octay Stroici chi era l' operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma | l' arresto cardiaco e la corsa in ospedale

Si chiamava Octay Stroici l'operaio romeno di 66 anni morto nel crollo dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. L'uomo è arrivato già in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Octay Stroici, chi era l'operaio morto dopo il crollo della Torre dei Conti a Roma: l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale

