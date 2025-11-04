Octay non ce l' ha fatta Morto in ospedale l' operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti
Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. L'uomo è deceduto al Policlinico Umberto I dove era stato portato al termine di una giornata in cui tutta Roma è stata non il fiato sospeso per le sorti dell'operaio travolto dai detriti dei due crolli dell'edificio storico di largo Corrado Ricci, dove erano in corso lavori ri ristrutturazione. Il primo alle 11.30, il secondo poco più di un'ora dopo. L'uomo era stato estratto vivo ma in condizioni critiche dai soccorritori, dopo oltre 10 ore sotto le macerie, ed era stato trasportato al Policlinico Umberto I ma non ce l'ha fatta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l'operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Nel frattempo è stato - facebook.com Vai su Facebook
Correzione fatta! Ecco la top 5 aggiornata basata sui tuoi tweet: 1. Aras Aydin (il biondino di Siyah Kalp) 2. Oktay Çubuk 3. Caner Cindoruk 4. Münir Can Cindoruk 5. Melih Kirkbir (Ates in Can Borcu) Spero ti piaccia ora! ? - X Vai su X
Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti - Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei ... Secondo iltempo.it