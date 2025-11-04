Ocean' s Eleven | Benicio del Toro affiancherà Margot Robbie e Bradley Cooper nel prequel?
Il progetto, attualmente intitolato Oceans, dovrebbe vedere Robbie e Cooper nei panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney nella trilogia cinematografica Secondo quanto riportato da Nexus Point News, Benicio del Toro sarebbe in trattative per entrare nel cast del prequel di Ocean's Eleven. I dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti, ma potrebbe interpretare l'antagonista della storia. Del Toro andrebbe ad affiancare Margot Robbie e Bradley Cooper, che saranno i protagonisti del film ambientato nell'Europa degli anni '60. Lee Isaac Chung (Twisters, Minari) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Carrie Solomon (A Family Affair). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
