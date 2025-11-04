Torna la tensione intorno a Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di Champions League segnata ancora dalle conseguenze dei fatti del 2023. Alle autorità tedesche è stato vietato di organizzare la trasferta dei propri tifosi e il club ha reagito in modo deciso. In segno di protesta, il presidente dell’Eintracht ha scelto di non seguire la squadra in Italia, disertando anche il tradizionale pranzo UEFA con la dirigenza partenopea. La notizia è stata riportata da ‘Il Mattino’: di seguito i dettagli. Il presidente dell’Eintracht diserta la trasferta. Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, la società tedesca ha deciso di non inviare alcun rappresentante a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Occhio Napoli, decisione durissima prima dell’Eintracht: scoppia la protesta