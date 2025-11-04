Occhio Napoli decisione durissima prima dell’Eintracht | scoppia la protesta
Torna la tensione intorno a Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di Champions League segnata ancora dalle conseguenze dei fatti del 2023. Alle autorità tedesche è stato vietato di organizzare la trasferta dei propri tifosi e il club ha reagito in modo deciso. In segno di protesta, il presidente dell’Eintracht ha scelto di non seguire la squadra in Italia, disertando anche il tradizionale pranzo UEFA con la dirigenza partenopea. La notizia è stata riportata da ‘Il Mattino’: di seguito i dettagli. Il presidente dell’Eintracht diserta la trasferta. Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, la società tedesca ha deciso di non inviare alcun rappresentante a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dalla punizione dopo Napoli-Inter alla gioia di un big match in Champions League È lo strano caso dell'arbitro Maurizio Mariani, finito nell'occhio del ciclone dopo Napoli-Inter e addirittura fermato dall'AIA, non facendolo dirigere altri match di Serie A Ebbe - facebook.com Vai su Facebook
LA STAMPA - Occhio Juve, la MLS pensa a McKennie https://ift.tt/v5oDBgV - X Vai su X
Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - È il turno di Antonio Conte e Sam Beukema davanti a microfoni e taccuini, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della sfida di Champions League, valida per la terza giornata ... Scrive corrieredellosport.it