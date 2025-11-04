Obblighi NCC Consulta | illegittime le norme del decreto
La Corte costituzionale dichiara incostituzionali alcune disposizioni del decreto interministeriale 226 del 2024 che avevano introdotto specifici vincoli e divieti per gli operatori del noleggio con conducente (NCC). Con la sentenza numero 163, depositata il 4 novembre, la Consulta accoglie i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Calabria e afferma che lo Stato, nel tentativo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
