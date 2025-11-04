Oakley Meta Vanguard tutto in uno | il futuro prossimo degli occhiali sportivi è qui

Lenti polarizzate, videocamera e auricolari incorporati, aste laterali dalle quali scattare foto, l'integrazione con Strava e Garmin. E l'AI di Meta con cui impartire comandi vocali. Abbiamo provato gli occhiali smart: ecco le prime impressioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oakley Meta Vanguard tutto in uno: il futuro prossimo degli occhiali sportivi è qui

Scopri altri approfondimenti

Spingiti oltre i tuoi limiti con i nuovi Oakley Meta Vanguard. Con Meta AI e Strava, ogni corsa diventa un’esperienza da condividere: dati, analisi e risultati in tempo reale. La fotocamera ultra-wide da 12MP cattura ogni momento in 3K, a mani libere, mentre - facebook.com Vai su Facebook

La fotocamera collocata al centro degli occhiali e la loro custodia di ricarica - Lenti polarizzate, videocamera e auricolari incorporati, aste laterali dalle quali scattare foto, l'integrazione con Strava e Garmin... Secondo gazzetta.it

Oakley e Meta uniscono le forze: arrivano gli occhiali AI per atleti con Garmin e Strava - Gli Oakley Meta Vanguard integrano l'intelligenza artificiale di Meta, compatibilità con Garmin e Strava, fotocamera integrata e lenti Prizm 24K: un concentrato di tecnologia sportiva pensato per moni ... Da hwupgrade.it

Oakley Meta Vanguard Recensione: un assaggio di futuro per tutti gli sportivi - Il settore degli occhiali smart evolve grazie all'IA: i nuovi modelli Oakley Meta Vanguard puntano sullo sport e su funzionalità avanzate. Come scrive tech.everyeye.it