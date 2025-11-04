O’ pere e o’ musso lavorato in laboratorio in pessime condizioni igieniche | denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di finanza di Napoli, con la collaborazione dell’Asl Napoli 3 Sud, ha sequestrato a Striano, in provincia di Napoli, circa una tonnellata di frattaglie e pelli animali, conservate in pessime condizioni igieniche. I finanzieri hanno anche messo i sigilli ai macchinari utilizzati per la lavorazione (cisterne interrate, cassoni refrigerati per auto-trasporto, bidoni e vasche per ammollo, vasche per la cottura e frigoriferi). Carni e attrezzature sono state trovate dai militari della Guardia di Finanza di Torre Annunziata in un garage, intestato a una persona che è stata denunciata, trasformato in un laboratorio clandestino per la lavorazione di frattaglie, prevalentemente di suino e di bovino, che alimentava illegalmente il cosiddetto mercato del piatto “o’ pere e o’ musso”, tipico della cucina napoletana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “O’ pere e o’ musso” lavorato in laboratorio in pessime condizioni igieniche: denunciato

