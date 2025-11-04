Nuovo stadio a Verona lo studio di fattibilità presentato dall' Hellas

Il club gialloblù ha comunicato di aver avviato l'iter per l'impianto che dovrebbe sorgere nell'area del Bentegodi. "La tempistica rispetta la timeline di Figc e Uefa per le valutazioni in vista degli Europei del 2032". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

