Nuovo stadio a Verona lo studio di fattibilità presentato dall' Hellas
Il club gialloblù ha comunicato di aver avviato l'iter per l'impianto che dovrebbe sorgere nell'area del Bentegodi. "La tempistica rispetta la timeline di Figc e Uefa per le valutazioni in vista degli Europei del 2032". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’#Inter cambia proprietà: cosa cambia per il nuovo stadio con il #Milan #stadiosansiro #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Cardinale: "Voglio condividere modello del nuovo stadio con le altre di A: non sono la mia vera concorrenza" - X Vai su X
Nuovo stadio Verona, il Presidente Zanzi: "Investimento significativo per lo studio di fattibilità" - L'Hellas Verona annuncia l'avvio dell'iter per il nuovo stadio: è stato presentato lo studio di fattibilità del progetto. Riporta tuttomercatoweb.com
Nuovo stadio a Verona: il progetto prende il via, è ufficiale - L’ Hellas Verona ha mosso il primo passo concreto verso la costruzione di un nuovo stadio nella stessa area del Bentegodi. Segnala corrieredellosport.it
Calcio: Verona presenta studio di fattibilità per nuovo stadio - Hellas Verona annuncia di aver avviato l'iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell'area dove è situato il Marcantonio Bentegodi, assieme a HV1903 LLC, società controllata dalla proprietà del club e ... Lo riporta ansa.it