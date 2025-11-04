Nuovo spettacolo degli Inti Illimani | Ripercorre la storia del gruppo dagli occhi degli italiani

“ C’è una versione inedita. Chiariamo che non ci sono tutti gli Inti Illimani, ma sono venuti Jorge Coulon, fondatore storico, suo fratello Marcelo, Patricio Martinez, poi c’è Federico Buonadonna – autore di un libro che ha recentemente scritto con Jorge Coulon – e ci sono io. Sarà uno spettacolo misto, tra il teatrale, il musicale e il multimediale. Un po’ serioso, ma anche un po’ leggero “. Usa queste parole il cantautore fiorentino Giulio Wilson, per presentare il nuovo spettacolo ‘ In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni’, che lo vede impegnato proprio con alcuni membri storici del gruppo cileno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

