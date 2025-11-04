Nuovo ruolo da WWE producer per Candice LeRae Vince Russo accusa | È lì solo grazie a Johnny Gargano

Candice LeRae potrebbe essere lontana dai riflettori televisivi, ma resta comunque attiva nel mondo della WWE, questa volta però in un ruolo molto diverso. La veterana della compagnia è infatti passata alla produzione dei match e ha recentemente lavorato a un incontro di WWE Main Event tra gli Street Profits e i Los Garza. Tuttavia, non tutti credono che abbia ottenuto questa posizione per merito personale. Quando il talento femminile viene messo in dubbio. Durante l’ultimo episodio di Writing with Russo, l’ex writer della WWE, Vince Russo, non ha risparmiato le critiche, insinuando che il nuovo incarico di LeRae sia più dovuto al suo matrimonio con Johnny Gargano che a reali competenze professionali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

