Nuovo lungomare del Sole | entro marzo verranno completati i lavori fino a viale Cellini

Entro marzo 2026 sarà concluso l’ultimo tratto del primo stralcio del nuovo Lungomare del Sole di viale Torino, in corrispondenza dei viali Canova e Cellini. Simultaneamente, ad inizio 2026, partiranno i lavori del secondo stralcio, tra viale Cellini e viale San Gallo per essere terminati ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

