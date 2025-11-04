Nuovo ingresso in Forza Italia Cantarella entra nel coordinamento cittadino

“Giuseppe Cantarella è un dirigente sindacale con una solida esperienza nel campo del sociale e della rappresentanza dei lavoratori, il suo ingresso nel coordinamento cittadino di Forza Italia darà un contributo significativo al nostro progetto politico, grazie alla sua sensibilità sociale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

