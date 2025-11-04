Nuovo contratto Funzioni locali | 140 euro di aumenti stipendi e settimana corta di quattro giorni
Nella giornata del 3 novembre 2025 è arrivata la firma definitiva del nuovo contratto del comparto delle Funzioni locali, con aumenti degli stipendi di circa 140 euro medi al mese e possibilità di scegliere la settimana corta di quattro giorni tra le novità non economiche. L’accordo è stato siglato da Cisl, Uil, Csa e riguarda il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Nell’intesa si riconosce anche il buono pasto per i lavoratori occupati in lavoro agile (smart working) e ulteriori tutele sociali e sanitarie. Ecco, dunque, quali sono i passaggi principali dell’accordo che è stato raggiunto oggi all’Aran del comparto che comprende il personale dipendente non dirigente degli enti locali come i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Unioni dei Comuni; il personale delle Regioni, delle Camere di commercio, delle Comunità montane e delle altre aziende pubbliche. 🔗 Leggi su Lettera43.it
