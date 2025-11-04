Nuovo atto vandalico alla sede di FdI Amorese | Non ci faremo intimidire
Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Massa. E’ stata spaccata la targa dell’ingresso. Si tratta della sede del coordinamento provinciale di FdI, guidato dal neo consigliere regionale Marco Guidi, e della segreteria del deputato Alessandro Amorese. "Un atto vile – dice Amorese – a pochi mesi dalle scritte che avevano imbrattato lo striscione della Festa Tricolore al parco della Comasca e dopo altre azioni simili, sempre a danno della sede. Condanniamo questa ulteriore azione codarda, portata a termine da chi, evidentemente, non sa in quale altro modo accettare, se non attraverso l’aggressività, il valore e la forza del nostro partito sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Valchiavenna: nuovo passo avanti per il Patto Territoriale. Approvato l’Atto Integrativo per promozione e sviluppo #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Immobili, torna di nuovo in salita l’atto di rinuncia alla proprietà https://ilsole24ore.com/art/immobili-torna-nuovo-salita-l-atto-rinuncia-proprieta-AHyswNGD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1761019097… - X Vai su X
Nuovo atto vandalico alla sede di FdI. Amorese: "Non ci faremo intimidire" - Spaccata la targa d’ingresso del coordinamento provinciale: "Gesto vile". Lo riporta lanazione.it
Atto vandalico no-vax, imbrattata sede Caf Cisl a Verona - Sulle vetrine degli uffici del Caf nel quartiere di Borgo Roma sono comparse le scritte "Cisl nazisti" e "Traditori ... Scrive ansa.it
Atti vandalici nella sede della delegazione comunale di Rossano: indagini in corso - Uffici a soqquadro, arredi distrutti e documenti sparsi ovunque. Scrive corrieredellacalabria.it