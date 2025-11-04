Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Massa. E’ stata spaccata la targa dell’ingresso. Si tratta della sede del coordinamento provinciale di FdI, guidato dal neo consigliere regionale Marco Guidi, e della segreteria del deputato Alessandro Amorese. "Un atto vile – dice Amorese – a pochi mesi dalle scritte che avevano imbrattato lo striscione della Festa Tricolore al parco della Comasca e dopo altre azioni simili, sempre a danno della sede. Condanniamo questa ulteriore azione codarda, portata a termine da chi, evidentemente, non sa in quale altro modo accettare, se non attraverso l’aggressività, il valore e la forza del nostro partito sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo atto vandalico alla sede di FdI. Amorese: "Non ci faremo intimidire"