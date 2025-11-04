Nuovo affondo russo contro l' Italia | Vi ricorderemo che finanziare Kiev è un crimine Aereo spia Usa sul Mar Nero
Nella notte tra il 3 e il 4 novembre si è consumato un nuovo intenso capitolo della guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia l’abbattimento di 85 velivoli ucraini su otto regioni, mentre Kiev avrebbe colpito due impianti petroliferi nella regione russa di Nizhny Novgorod, provocando incendi alla raffineria Lukoil e a uno stabilimento Sibur. Contemporaneamente, la Russia ha lanciato un attacco “massiccio” contro Odessa, prendendo di mira infrastrutture portuali ed energetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nuovo affondo russo contro l'Italia: "Vi ricorderemo che finanziare Kiev è un crimine". Aereo spia Usa sul Mar Nero - Mosca dice di aver abbattuto 85 droni ucraini, mentre Kiev rivendica raid su due raffinerie russe a Nizhny Novgorod. Secondo msn.com
Crollo Torre dei Conti a Roma, nuova provocazione di Mosca: «Finché darà soldi a Kiev verrà giù tutta l’Italia» - Nuovo affondo della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: «Spesi inutilmente i soldi dei contribuenti». Lo riporta milanofinanza.it
"Guerra ibrida contro di noi", Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato - Nel giorno in cui la Russia lancia un nuovo avvertimento all'Europa e alla Nato, ventilando ancora il rischio di un "conflitto militare" con Mosca, dalla Germania ecco arrivare nuove, durissime accuse ... Si legge su adnkronos.com