Nuovi voli dall’aeroporto di Ancona | le novità in calendario

Falconara (Ancona), 4 novembre 2025 – Sotto l’albero di Natale dei viaggiatori in partenza dalle Marche, è già impacchettato da mesi un regalo anticipato: il volo per Madrid. Annunciato nella scorsa primavera da Volotea, il collegamento con la Capitale spagnola sarà avviato il prossimo 19 dicembre e sarà operativo, proprio nel periodo clou delle festività, con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). Aeroporto, i collegamenti internazionali. Per la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, si tratta del terzo collegamento internazionale dall’Ancona International Airport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi voli dall’aeroporto di Ancona: le novità in calendario

